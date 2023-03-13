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Мэр Кличко: власти Киева в январе были близки к тому, чтобы из-за перебоев с энергией призвать население города к эвакуации

, 12:35

Мэр Кличко: власти Киева в январе были близки к тому, чтобы из-за перебоев с энергией призвать население города к эвакуации
Мэр Киева Виталий Кличко, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Власти Киева в январе были близки к тому, чтобы из-за перебоев с энергией призвать жителей украинской столицы к эвакуации. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил киевский мэр Виталий Кличко.

«Киевские власти в январе были близки к тому, чтобы из-за перебоев с энергией призвать население города к эвакуации, заявил Кличко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный парламентарий Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому Соединенные Штаты угодили на Украине в политическую ловушку.

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