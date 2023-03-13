Пушков: США угодили на Украине в политическую ловушку подобную той, в которую Вашингтон попал во Вьетнаме

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Сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Соединенные Штаты угодили на Украине в политическую ловушку подобную той, в которую Вашингтон попал во Вьетнаме. Соответствующую точку зрения выразил Алексей Пушков, представитель верхней палаты парламента Российской Федерации.

«Вашингтон попал в политическую ловушку, о которой мы говорили еще полгода назад. Так в свое время — в середине 1960-ых годов — американцы попали в ловушку во Вьетнаме. Тогда госсекретарь США Дин Раск заявил: "Мы уйдем из Вьетнама только тогда, когда одержим победу"», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного сенатора.

Пушков добавил, что американская сторона «не первый раз лишает себя свободы маневра».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, американский законодатель Майкл Маккол отметил, что у Белого дома и Совета национальной безопасности Штатов имеются разные мнения по вопросу поставки вооружений Киеву.