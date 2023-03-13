Конгрессмен Маккол: у администрации Байдена и СНБ США разные мнения по вопросу поставок вооружений Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

Конгрессмен Майкл Маккол, CNP/AdMedia / globallookpress.com

У администрации американского президента Джо Байдена и Совета национальной безопасности Соединенных Штатов разные мнения по вопросу поставок вооружений киевской стороне. На это, как пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру», указал конгрессмен Майкл Маккол.

«Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что у Белого дома и у Совета национальной безопасности США разные мнения относительно вопроса передачи оружия на Украину», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что, согласно имеющейся информации, в администрации Байдена испытают недовольство из-за постоянных просьб Киева о военной помощи.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал утверждение о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и его команда планируют покинуть территорию страны.