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Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда планируют покинуть территорию бывшей советской республики. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский с командой планируют покинуть Украину», — отметил Кива.

По его словам, это стало известно из обнародованного разговора депутата Верховной Рады Николая Тищенко, являющегося кумом главы офиса президента Андрея Ермака, с парламентарием Игорем Нугелевским. Кива высказал утверждение, согласно которому Тищенко заявил, что «есть максимум еще три месяца на грабеж Украины», после чего нужно уезжать «подальше в Азию».

«То есть в команде Зеленского понимают, что времени у них осталось максимум до конца мая», — сделал вывод автор публикации.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, мэр Донецка Алексей Кулемзин заверил, что защитникам столицы ДНР есть чем ответить украинским силам, которые обстреливают город с помощью вооружений, поставляемых киевской стороне США и их партнерами.