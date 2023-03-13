Мэр Кулемзин: защитникам Донецка есть чем ответить войскам Украины, обстреливающим столицу ДНР из оружия США и их союзников

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Источник: Telegram-канал РИА Новости

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Senior Airman Beaux Hebert / globallookpress.com

Защитникам столицы Донецкой народной республики есть чем ответить украинской армии, которая наносит удары по городу из вооружений, передаваемых киевской стороне Соединенными Штатами и союзниками Вашингтона. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал донецкий мэр Алексей Кулемзин.

«Западное оружие, поставляемое США и их приспешниками, используют для обстрелов Донецка, но он все выдержит, а его защитникам есть чем ответить, заявил РИА Новости мэр города Кулемзин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Также мэр отметил, что, несмотря на тяжелые условия и обстрелы, в Донецке в настоящий момент живут и работают порядка 600 тысяч человек.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, глава дипломатического ведомства Италии Антонио Таяни заверил, что западные государства никогда не обсуждали вопрос отправки своих Вооруженных сил на украинскую территорию.