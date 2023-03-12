Глава МИД Италии Таяни: страны Запада никогда не обсуждали отправку своих войск на Украину

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава МИД Италии Антонио Таяни, Mauro Scrobogna / globallookpress.com

Западные государства никогда не обсуждали вопрос отправки своих Вооруженных сил на украинскую территорию. С соответствующим заявлением выступил Антонио Таяни, руководитель итальянского внешнеполитического ведомства.

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] Группы семи с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась», — отметил глава МИД, который выступил в эфире Radio 24.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин высказал утверждение, согласно которому командование украинской армии продолжает скрывать реальные потери киевской стороны в боестолкновениях в районе города Бахмута.