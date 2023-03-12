Басурин: командование армии Украины продолжает скрывать реальные потери своих бойцов и наемников в районе Бахмута

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Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины продолжает скрывать реальные потери своих бойцов и наемников в районе расположенного на территории Донбасса города Бахмута (российское название — Артемовск). Об этом написал в Telegram-канале Эдуард Басурин, бывший спикер Народной милиции ДНР.

«Руководство ВСУ продолжает скрывать реальные потери своих бойцов и наемников в районе Артемовска. Сотни тел погибших, которые оставлены своими "побратимами"», — указывается, в частности, в публикации, которую разместил Басурин.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь дипломатического ведомства РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что переговоры о продлении после 18 марта соглашения по вывозу зерна с Украины не велись.