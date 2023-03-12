Глава МИД России Захарова: переговоры о продлении после 18 марта сделки по вывозу зерна с Украины не велись

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Переговоры о продлении после 18 марта соглашения по вывозу зерна с украинской территории не велись. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По словам отечественного дипломата, Москве известно о высказываниях различных сторон, в том числе киевской, по поводу возможного продления действия сделки.

«Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей, не велись», — процитирована Захарова в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее в воскресенье сообщалось, что руководитель турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар выразил уверенность в продлении соглашения после 18 марта.