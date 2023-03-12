Министр обороны Турции Акар выразил уверенность в продлении сделки по вывозу зерна с Украины после 18 марта

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Турецкий министр обороны Хулуси Акар высказал уверенность в продлении соглашения по вывозу зерна с украинской территории после 18 марта. С соответствующим заявлением Акар выступил во время разговора с агентством Anadolu.

По словам руководителя оборонного ведомства, «обе стороны сделки демонстрируют позитивный подход».

«Верим, что этот процесс завершится положительно. Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена», — добавил чиновник.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил мнение о том, что жителям ФРГ, протестующим против передачи оружия Киеву, следует призвать Москву остановить боевые действия.