Аргументы Недели → Политика 13+

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сделал заявление о том, что жителям Германии, которые протестуют против поставок вооружений киевской стороне, следует призвать Российскую Федерацию остановить боевые действия. Об этом информирует ТАСС.

По словам Кулебы, процитированного на сайте отечественного агентства, демонстранты «должны быть честными» и переформулировать лозунги, под которыми выступают. Протестующим нужно призывать Москву остановить боевые действия, считает дипломат.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал на то, что российские силы практически освободили территорию города Красногоровки, который находится к северу от Авдеевки.