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Источник: Telegram-канал ТАСС

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Российской Федерации на данный момент практически освободили территорию города Красногоровки, который расположена к северу от Авдеевки. На это, как передает ТАСС, указал Эдуард Басурин, бывший спикер Народной милиции ДНР.

«Российские силы практически освободили город Красногоровку к северу от Авдеевки. Об этом нам сообщил полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что Вооруженные силы Украины регулярно наносят из района Красногоровки удары по Донецку и Ясиноватой.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Григорий Карасин высказал озабоченность «прогрессирующим слабоумием» в Киеве после поручения президента Владимира Зеленского изучить переименование России в украинском языке.