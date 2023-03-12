Сенатор Карасин выразил озабоченность «прогрессирующим слабоумием» в Киеве после поручения Зеленского изучить переименование РФ

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Сенатор Григорий Карасин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Представитель верхней палаты отечественного парламента Григорий Карасин высказал озабоченность «прогрессирующим слабоумием» в Киеве после поручения президента Владимира Зеленского изучить переименование РФ в украинском языке. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

«Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьезную озабоченность. Придумки типа “Московии” указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!» — написал Карасин.

По его словам, законодатели из Прибалтики «на этот путь уже ступили».

Ранее в воскресенье сообщалось, что экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин поддержал заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который выступил с инициативой о переименовании Украины в «Бандеровский свинорейх».