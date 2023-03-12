Бывший спикер НМ ДНР Басурин поддержал Медведева, предложившего переименовать Украину в «Бандеровский свинорейх»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выразил поддержку заместителю председателя российского Совбеза Дмитрию Медведеву, который предложил переименовать Украину в «Бандеровский свинорейх». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Басурина.

«Полностью поддерживаю Дмитрия Медведева, который призвал переименовать Украину в “Свинский Бандера-рейх”», — написал экс-представитель НМ.

Также Басурин высказал надежду на то, что «больная инициатива Зеленского относительно переименования России в Московию» не будет претворена в жизнь.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко указал на то, что силам РФ удалось занять выгодные позиции в промышленной зоне города Артемовска.