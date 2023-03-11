Медведев предложил в случае переименования России в украинском языке назвать Украину «Бандеровским свинорейхом»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дмитрий Медведев предложил в случае переименования России в украинском языке назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich («Бандеровский свинорейх»). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Отечественный чиновник отреагировал на новость о том, что президент соседней страны Владимир Зеленский поручил главе кабмина Денису Шмыгалю изучить переименование России в Московию.

«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich», — написал, в частности, Медведев.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что советник Зеленского Александр Роднянский назвал удар возмездия за диверсионную атаку на территории Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины.