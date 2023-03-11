Советник Зеленского Роднянский назвал российский удар возмездия за атаку в Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины

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Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Александр Роднянский, советник президента Владимира Зеленского, назвал российский удар возмездия за диверсионную атаку в Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

Некоторое время назад Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия в ответ на диверсионную вылазку представителей киевской стороны на территории Брянской области.

«Советник Зеленского Александр Роднянский назвал последнюю ракетную атаку "очень сильным сигналом" для Украины», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что пятичасовой визит американского лидера Джо Байдена в Киев стоил украинским налогоплательщикам 60 млн гривен.