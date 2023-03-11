TG-канал «Украина.ру»: пятичасовой визит Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен

Аргументы Недели → Политика 13+

Президент США Джо Байден в Киеве, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai / globallookpress.com

Произошедший в прошлом месяце пятичасовой визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев стоил украинским налогоплательщикам 60 млн гривен. На это указал Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Визит Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что эти деньги, в частности, были потрачены на обеспечение безопасности американского лидера и его персонала, аккредитацию журналистов, организацию экскурсии по Киеву и банкет.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому репрессии президента Владимира Зеленского в отношении православия могут привести к «драматическим актам антисемитизма» на территории Украины и России.