Аргументы Недели → Политика 13+

Киево-Печерская лавра, Vyacheslav Maevskiy / globallookpress.com

Репрессии президента Владимира Зеленского в отношении православия могут привести к «драматическим актам антисемитизма» на Украине и в Российской Федерации. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

Аналитик отреагировал на новость о том, что монахам Киево-Печерской лавры было предписано покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.

«Поскольку Зеленский — еврей, то эти действия Зеленского против православия могут в будущем привести к драматическим актам антисемитизма и к росту антисемитизма на Украине, в России и других странах мира», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале Маркова.

По словам эксперта, действующий украинский лидер является «источником антисемитизма в Восточной Европе».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, финский президент Саули Ниинисте отметил, что предложение руководителя правительства страны Санны Марин о поставке Киеву истребителей Hornet ни с кем в Хельсинки даже не обсуждалось.