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Президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Heikki Saukkomaa / globallookpress.com

Предложение премьер-министра Санны Марин о поставке Украине истребителей Hornet ни с кем в Финляндии даже не обсуждалось. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил финский президент Саули Ниинисте.

Некоторое время назад Марин допустила, что Хельсинки может передать украинской стороне боевые машины Hornet.

«Предложение передать финские самолеты Киеву от премьера Санны Марин ни с кем в стране даже не обсуждалось. Об этом агентству новостей STT заявил президент Саули Ниинисте», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный парламентарий Андрей Климов высказал мнение, согласно которому президент Владимир Зеленский и Украина в ЕС нужны лишь агентам Вашингтона в Брюсселе, Берлине, Париже и нескольких восточноевропейских государствах.