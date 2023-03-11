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Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский и Украина в ЕС нужны лишь агентам Соединенных Штатов в Брюсселе, Берлине, Париже и нескольких восточноевропейских странах. Соответствующую точку зрения выразил в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Андрей Климов.

Отечественный сенатор прокомментировал заявление украинского лидера о том, что ряд государств, входящих в Евросоюз и Североатлантический альянс, обходят санкции в отношении Москвы и по сравнению с периодом до начала специальной военной операции (СВО) имеют увеличенный товарооборот с Россией. По словам Климова, «Зеленский прав —в ЕС он, его банда да и остатки бывшей УССР нужны лишь американским агентам, засевшим в Брюсселе, Берлине, Париже, а также нескольких странах Восточной Европы, давно приватизированных Вашингтоном».

«С каждым месяцем такая реальность становиться все более зримой», — добавил парламентарий.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в субботу, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива отметил, что российский президент Владимир Путин переиграл Запад, начав операцию.