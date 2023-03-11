Экс-депутат Рады Кива: Путин переиграл Запад, начав спецоперацию на Украине против режима Зеленского

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Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин переиграл западные государства, начав специальную военную операцию (СВО) на Украине против режима президента Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По словам экс-парламентария, «Путин переиграл Запад год назад, начав СВО на Украине против прозападного режима Зеленского».

«Вашингтоном готовилось вторжение, создание боевых действий на трех направлениях —Украина, Молдова, Грузия — с последующей дестабилизацией российского общества и переворотом, раздроблением России и, конечно, грабежом энергоресурсов», — также говорится в публикации Кивы.

Москва проводит спецоперацию с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя ДНР Денис Пушилин отметил, что подконтрольные киевской стороне силы во время боев за город Волноваху расстреливали из танков в упор больницы и жилые строения.