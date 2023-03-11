Пушилин: войска Украины в ходе боев за Волноваху расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути

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Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины во время боев за город Волноваху расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути. На это указал Денис Пушилин, врио руководителя Донецкой народной республики.

«Ровно год назад героическими усилиями наших подразделений была освобождена Волноваха, которая долгие восемь лет находилась под украинской оккупацией», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.

По словам лидера ДНР, сославшегося на рассказы местных жителей, ВСУ в ходе боестолкновений «расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути».

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