Кадыров выложил свое фото с трофеями из зоны СВО — «оставленными НАТО» комплексами Stinger и «Игла»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров выложил свою фотографию с трофеями из зоны специальной военной операции (СВО) — «оставленными НАТО» переносными зенитными ракетными комплексами Stinger и «Игла». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале руководителя Чеченской республики.

«Американский "Стингер" и украинская "Игла" — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставила их для нас», — прокомментировал снимок Кадыров.

Чеченский лидер выразил благодарность Североатлантическому альянсу «за предоставление такого разнообразия оружия, которое интересно держать в руках и изучать».

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, глава финского кабмина Санна Марин допустила, что Хельсинки может передать киевской стороне истребители Hornet.