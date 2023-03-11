Премьер Санна Марин: Финляндия может поставить Украине истребители Hornet

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин, IMAGO/photonews.at/Georges Schne / globallookpress.com

Хельсинки может передать украинской стороне истребители Hornet. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, сделала Санна Марин, руководитель финского правительства.

«Финляндия может поставить самолеты Киеву, речь идет об истребителях Hornet, которые начали выпускать в 1970-х. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин во время своего визита на Украину», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что взамен Хельсинки рассчитывает получить через 3 года новые американские F-35.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ввел ограничительные меры в отношении «Спортлото» и ряда «связанных с Россией» букмекерских контор.