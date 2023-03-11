Президент Украины Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и ряда «связанных с Россией» букмекерских контор

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Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский ввел ограничительные меры в отношении «Спортлото» и ряда «связанных с Россией» букмекерских контор. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Зеленский ввел санкции против российского оператора гослотерей "Спортлото" и ряда "связанных с Россией" букмекерских контор, а также почти 300 юрлиц и 120 физлиц», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский дал поручение главе кабинета министров Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в «Московию» в украинском языке.