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Зеленский поручил премьеру Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименовать Россию в «Московию» в украинском языке

, 08:05

Зеленский поручил премьеру Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименовать Россию в «Московию» в украинском языке
Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю правительства бывшей советской республики Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в «Московию» в украинском языке. Об этом информирует Telegram-канал ТАСС.

«Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименовать Россию в "Московию" в украинском языке», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как отмечается в процитированном посте, данное поручение Зеленский дал в связи с тем, что соответствующая петиция, появившаяся на сайте главы Украины, набрала необходимые для ее рассмотрения властями страны 25 тысяч подписей.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Сергей Марков выразил точку зрения, согласно которой Украина находится под внешним управлением американской стороны.

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