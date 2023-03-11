Захарова назвала поручение Зеленского изучить переименование РФ в Московию свидетельством попытки создания из Украины анти-России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова назвала поручение президента Владимира Зеленского изучить переименование РФ в Московию свидетельством попытки формирования из Украины анти-России. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Захаровой.

Дипломат прокомментировала новость о том, что украинский лидер поручил руководителю правительства бывшей советской республики Денису Шмыгалю изучить переименование России в Московию.

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины “анти-России”», — написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива отметил, что президент Владимир Путин переиграл западные государства, начав СВО против режима Зеленского.