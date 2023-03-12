Марочко: российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска, это создало «хороший плацдарм» для дальнейшего наступления

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Источник: Telegram-канал ТАСС

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российским силам удалось занять выгодные позиции в промышленной зоне расположенного на территории Донбасса города Артемовска, это создало «хороший плацдарм» для дальнейшего наступления. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Андрей Марочко, отставной подполковник Луганской народной республики.

«Штурмовые подразделения сил РФ заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, это создало "хороший плацдарм" для дальнейшего продвижения, заявил нам подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший эстонский президент Керсти Кальюлайд отметила, что ежедневно на линии боевого соприкосновения погибают порядка 100 украинских военнослужащих.