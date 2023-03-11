Экс-президент Эстонии Кальюлайд: ежедневно на линии соприкосновения погибают около 100 военных ВСУ, порядка 300 получают ранения

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Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Xie E / globallookpress.com

Ежедневно на линии боевого соприкосновения погибают около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины, порядка 300 получают ранения. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «Украина.ру», сделала бывший эстонский президент Керсти Кальюлайд.

«Каждый день на фронте погибают около 100 украинских военных и около 300 получают ранения. Каждый день, потраченный на размышления, удаляет победу Украины на поле боя», — процитирована Кальюлайд в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что политик призвала поставить киевской стороне истребители.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин после слов советника руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка о «горячем сезоне» в Крыму выразил точку зрения о том, что о переговорах Москвы с Киевом не может быть и речи.