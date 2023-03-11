Экс-спикер НМ ДНР Басурин после слов Подоляка о «горячем сезоне» в Крыму заявил, что о переговорах с Украиной не может быть и речи

Аргументы Недели → Политика 13+

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин после слов советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о «горячем сезоне» в Крыму заявил, что о переговорах с киевской стороной не может быть и речи. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Басурина.

Экс-представитель НМ отреагировал на высказывание Подоляка, который пообещал, что предстоящий сезон на территории Крымского полуострова будет «горячим, очень и очень жарким».

«Еще раз утверждаю, ни о каких переговорах с террористическим режимом не может быть и речи», — написал Басурин.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, политик Виктор Медведчук выразил мнение, согласно которому украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, желающего уничтожить мир на планете.