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Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, желающего уничтожить мир на планете. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал РИА Новости, выразил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Медведчук прокомментировал ультиматум, выдвинутый руководством бывшей советской республики монахам Киево-Печерской Лавры. По словам политика, ранее у граждан страны забрали права и свободы, запретили им иметь отличное от власти мнение.

«Теперь у украинцев отбирают веру, крадут душу, язык, разум и совесть: украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, желающего уничтожить мир на планете», — добавил Медведчук.

Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Сергей Марков допустил, что репрессии президента Владимира Зеленского в отношении православия могут привести к «драматическим актам антисемитизма» на украинской и российской территории.