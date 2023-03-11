Депутат ГД Водолацкий назвал «больным человеком» Зеленского, который поручил Шмыгалю изучить переименование России в «Московию»

Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий назвал «больным человеком» украинского лидера Владимира Зеленского, который поручил руководителю правительства страны Денису Шмыгалю изучить переименование России в «Московию». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Это может делать только лишь больной человек с очень изощренной фантазией после какого-то наркотического безумства», — процитирован Водолацкий в публикации, появившейся в TG-канале.
Также отечественный парламентарий высказал точку зрения, согласно которой Украина не является субъектом международного права и управляется извне.
Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков отметил, что русские люди из украинских городов гибнут в Бахмуте за то, чтобы их детям запрещали говорить на родном языке.