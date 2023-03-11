Политолог Марков: русские из городов Украины гибнут в Бахмуте за то, чтобы их детям запрещали говорить на родном русском языке

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Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Русские люди из украинских городов в настоящий момент гибнут на территории города Бахмута (российское название — Артемовск) за то, чтобы их детям запрещали говорить на родном русском языке. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Русские ребята из Харькова, Одессы, Днепра отдают жизни в Бахмуте за то, чтобы их детям запрещали разговаривать на их родном русском языке. А самые главные бандеровцы в большом выигрыше», — указывается в публикации, которую разместил аналитик.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Марков высказал мнение о том, что цель инициатив вроде переименования России в Московию в украинском языке — замаскировать фашистскую диктатуру на Украине.