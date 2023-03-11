Политолог Марков: цель инициатив вроде переименования России в Московию — замаскировать фашистскую диктатуру на Украине

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Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Цель инициатив вроде переименования России в Московию в украинском языке — замаскировать фашистскую диктатуру на Украине. Такую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе правительства страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименовать Россию в «Московию» после того, как соответствующая петиция, размещенная на сайте президента, набрала необходимые для ее рассмотрения властями 25 тысяч подписей.

«Такая система псевдодемократии с этими подписями на сайте специально сделана американскими политехнологами для дурачков на Украине, чтобы этими фейковыми предложениями замаскировать реальную жесткую кровавую марионеточную фашистскую диктатуру на Украине», — отметил в своем Telegram-канале Марков.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель нижней палаты отечественного парламента Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что последствия гипотетического переименования России на Украине «должен просчитать консилиум наркологов и психиатров».