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Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Последствия возможного переименования России на Украине «должен просчитать консилиум наркологов и психиатров». Соответствующую точку зрения выразил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Отечественный парламентарий прокомментировал новость о том, что украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение руководителю правительства бывшей советской республики Денису Шмыгалю подумать над переименованием России в Московию и просчитать международно-правовые последствия данного шага.

«Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Слуцкого.

По словам законодателя, неадекватность Зеленского «продолжает толкать Украину к бездне».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что советник Зеленского Александр Роднянский счел удар возмездия РФ за диверсионную атаку в Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины.