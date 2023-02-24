Пензенский губернатор Мельниченко ответил на американские санкции, запретив Байдену посещение региона

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Олег Мельниченко. Фото: сайт СФ

В своём Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко написал, что распорядился ограничить президенту США Джо Байдену и его семье возможность посещать регион. Политик отметил, что не был удивлён включению себя в американский санкционный список.

«С гордостью сообщаю вам, что США ввели против меня персональные санкции. Приятно оказаться в компании 45 глав других российских регионов. Это значит только то, что делаем мы все правильно… не скажу, что я удивлен санкциями в свой адрес», - написал Мельниченко.

Губернатор проинформировал, что он до сих пор не может забыть хамство и высокомерие, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше во время работы с западными представителями.

«Единственный ответ на такое поведение — это методично продолжить всё то, что мы делаем», - подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Голикова, телеведущая Скабеева и жена Суровикина попали под санкции США.