Вице-премьер Голикова, телеведущая Скабеева и жена Суровикина попали под санкции США

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Источник: Госдеп США

Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: Ministry of Culture Russia/globallook.com

Госдеп США в годовщину начала российской спецоперации в Украине обновил санкционный список. В него попали еще 96 россиян — в том числе министры, главы регионов, представители СМИ.

В частности, в санкционном списке оказались вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова и ее супруг Виктор Христенко. Кроме того, в него включено девять российских министров, среди которых глава МЧС Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минцифры Максут Шадаев, министр труда Антон Котяков.

Ограничения введены также в отношении ведущей программы ВГТРК «60 минут» Ольги Скабеевой, Анны Суровикиной, жены генерала армии Сергея Суровикина, который до недавнего времени командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО, бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина Александра Удодова.