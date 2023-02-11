Президент Вучич: скоро наступит момент, когда Сербия под давлением Запада вынуждена будет ввести санкции против России

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11 февраля 2023, 16:33

Президент Сербии Александр Вучич, Tomas Tkacik / globallookpress.com

В скором времени наступит момент, когда Белград под давлением западных государств вынужден будет ввести ограничительные меры в отношении Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил сербский президент Александр Вучич.

«Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Как сообщил президент страны Александр Вучич, момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам политического деятеля, «этот момент уже давно приближается», речь, вероятно, идет «не о месяцах».

Как сообщалось ранее сегодня, сербский лидер высказал прогноз, согласно которому в ближайшие 5 или 6 месяцев произойдет эскалация украинского конфликта.