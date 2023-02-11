Президент Сербии Вучич предрек, что в ближайшие 5 или 6 месяцев произойдет эскалация конфликта на Украине

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11 февраля 2023, 08:36

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

В ближайшие 5 или 6 месяцев произойдет эскалация украинского конфликта. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил Александр Вучич, президент Сербии.

«Александр Вучич считает, что в ближайшие 5 или 6 месяцев предстоит эскалация конфликта на Украине», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В процитированном посте отмечается, что сербский лидер предрек «самый большой кризис в мире» со времен Второй мировой.

«То, что было до этого, это почти ничто по сравнению с тем, что нас ожидает», — предупредил Вучич.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что американский лидер Джо Байден и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине.