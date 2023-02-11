Президент США Байден и глава Бразилии да Силва призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

11 февраля 2023, 08:23

Президент США Джо Байден и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Chris Kleponis / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва призвали к "справедливому и прочному миру" на Украине, а также выступили в поддержку "полноценного функционирования" зерновой сделки», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатической миссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что предполагаемое возобновление деятельности Сил специальных операций США на украинской территории станет участием американской армии в текущем конфликте.