Посол Антонов: вероятное возобновление деятельности Сил спецопераций США на Украине станет участием американской армии в конфликте

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11 февраля 2023, 08:13

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Вероятное возобновление деятельности Сил специальных операций Соединенных Штатов на Украине станет участием американской армии в текущем конфликте. На это указал Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне.

Антонов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Силы спецопераций США могут снова начать действовать на Украине.

«В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — процитирован дипломатический представитель в публикации, которая размещена в Telegram-канале посольства РФ.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, Анатолий Антонов отметил, что на Россию ополчился весь западный мир, однако страна смогла сорвать планы по нанесению ей стратегического поражения.