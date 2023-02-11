Посол Антонов: на Россию ополчился весь западный мир, но Москве удалось сорвать планы нанести ей стратегическое поражение

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11 февраля 2023, 07:51

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

На Российскую Федерацию ополчился весь западный мир, но стране удалось сорвать планы нанести ей стратегическое поражение. Соответствующее заявление сделал Анатолий Антонов, посол Москвы в Соединенных Штатах.

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», — процитирован Антонов в публикации, которая размещена в Telegram-канале посольства РФ.

По словам дипломатического представителя, Россия смогла перестроить свою экономику, усилить военную мощь и активизировать взаимодействие с большинством государств.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что киевская сторона и Запад выступили в роли могильщиков Минских соглашений об урегулировании в Донбассе.