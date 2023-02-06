Российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника и пятнадцать снарядов HIMARS

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6 февраля 2023, 15:45 Источник: Telegram

Зенитный ракетный комплекс "Тор", сайт МО РФ

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника и пятнадцать реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Кременная на территории Луганской Народной Республики, Никольское и Волноваха в Донецкой Народной Республике, а также Великая Лепетиха в Херсонской области.

Пятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS были уничтожены в ЛНР и ДНР.