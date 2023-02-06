Российские войска уничтожили до девяноста солдат ВСУ при освобождении Николаевки

В понедельник стало известно, что добровольцы штурмовых отрядов с огневой поддержкой "Южной" группировки войск ВС РФ освободили Николаевку в ДНР, уничтожив до девяноста украинских солдат.
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что населенный пункт был освобожден в рамках успешных наступательных действий на донецком направлении.
Ликвидированы были около девяти десятков солдат ВСУ, две бронированные машины, две БМП, а также гаубица Д-30.
Кроме того, в районе села Константинополь на территории ДНР были уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами и хранилище топлива для военной техники украинских войск.