РИА Новости: российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ в Херсоне

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6 февраля 2023, 11:05 Источник: РИА Новости

Работа российской гаубицы, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Херсоне российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, где хранились снаряды к американским гаубицам. Об этом РИА Новости рассказал анонимный осведомленный источник.

«Ночью артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами одной из бригад ВСУ в районе Степановки», - приводит агентство слова собеседника. По его утверждению, восемь украинских военнослужащих погибли в результате удара, еще девять получили различные ранения.

Степановка входит в Суворовский район Херсона. Ранее в городе российские артиллеристы атаковали стоянку техники ВСУ.