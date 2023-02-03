Пентагон: в новый пакет помощи для Киева входят ЗРК HAWK, боеприпасы для HIMARS, а также снаряды

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3 февраля 2023, 22:33 Источник: РИА Новости

Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты Америки в новом пакете военной помощи для Украины на сумму в размере 2,175 миллиарда долларов собираются передать два зенитно-ракетных комплекса HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и еще другие виды вооружений. Об этом заявляет Пентагон.

Как передается, в пакет включат дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды с калибром в 155 и 120 миллиметров, 181 машина, содержащая противоминную защиту, а также 250 противотанковых комплексов.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о том, что президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом», с помощью которого можно будет начать проведение мирного диалога.