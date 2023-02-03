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Премьер Италии Мелони: Зеленский «работает над планом» для начала мирного диалога

, 20:53 Источник: РИА Новости

Премьер Италии Мелони: Зеленский «работает над планом» для начала мирного диалога
Andreas Gora/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский «работает над планом», с помощью которого можно будет начать мирный диалог. Об этом высказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она отметила, что поддержка Украины является способом для приведения «действующих игроков» к столу переговоров.

Политик добавила, что смогла договориться с Зеленским о проведении визита в Украину. 

Ранее бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро заявил о том, что западные страны будут делать все возможное, чтобы не допустить поражение Украины в конфликте с Россией.

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