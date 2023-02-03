Бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро: Запад не потерпит победы России

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3 февраля 2023, 18:03 Источник: РИА Новости

Жерар Аро. Фото: Niu Xiaolei/globallook.com

Западные партнеры Украины сделают все возможное, чтобы не допустить ее поражения в противостоянии с Россией. Об этом заявил в интервью телерадиокомпании RTS (Швейцария) бывший посол Франции в США и экс-постпред этой страны в ООН Жерар Аро.

По мнению дипломата, Запад слишком много вложил в поддержку Украины, чтобы смириться с ее неуспехом.

«Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», - сказал Аро.

В ближайшее время, считает он, следует ожидать ожесточенных боев в Украине, которые продлятся несколько недель.

«Запад не потерпит победы России. Перспектива, которая открывается перед нами, - это долгая война с большим количеством смертей и разрушений», - заявил дипломат.

Он также предположил, что переговоры о мирном урегулировании конфликта могут начаться весной этого года.

«Я думаю, что американцы согласятся на переговоры, Джо Байден вовсе не собирается воевать», - считает Аро.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что чем дольше Запад тянет с переговорами по Украине, тем тяжелее окажутся последствия для Киева.