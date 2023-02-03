Зампостпреда России при ООН Полянский: чем дольше Запад тянет с переговорами по Украине, тем хуже будут последствия для Киева

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3 февраля 2023, 15:12 Источник: РИА Новости

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине рано или поздно пройдут, но чем дольше тянет с ними коллективный Запад, тем худшими последствиями это грозит Киеву. Такое мнение высказал в интервью Newsweek заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

При этом дипломат считает, что диалог будут вести Россия и Запад, так как Украина, по его словам, «продемонстрировала полную утрату суверенитета».

«Они [переговоры] неизбежно произойдут. <...>И чем дольше Запад ждет, тем хуже будет исход для Киева», - приводит слова Полянского агентство «РИА Новости».

Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для переговоров России и Украины сейчас «не время».