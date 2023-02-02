Резников пообещал западным партнерам, что Киев не будет наносить удары по территории РФ из дальнобойных ракет в случае их поставки

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2 февраля 2023, 20:21 Источник: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok/globallook.com

Киев готов предоставить любые гарантии Западу, что он не станет использовать дальнобойные ракеты для ударов по российским территориям. Об этом заявил во время совместного заседания правительства Украины и Еврокомиссии в четверг министр обороны Алексей Резников.

Он заявил, что у украинских военных «достаточно целей» на украинских территориях и они готовы координировать эти цели со своими западными партнерами.

«Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию», - приводит слова Резникова «Укринформ».

Ранее министр обороны Украины заявлял, что поставки западных танков Киеву — это «не конец истории, а только ее начало».