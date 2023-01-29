Глава Минобороны Украины Резников заявил, что поставки западных танков - «это только начало истории»

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29 января 2023, 16:23 Источник: CBC

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok/globallook.com

Поставки Украине западных танков — это не конец истории, а только ее начало, заявил в интервью канадскому телеканалу CBC в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, украинские экипажи танков будут готовы к боевой работе уже к марту. При этом министр подчеркнул, что танки — это «не конец истории, это только начало истории», а Киев продолжает вести диалог с западными союзниками о поставках военной авиации.

Резников признался, что он составил «список пожеланий Санте», в котором «остаются реактивные истребители, самолеты и, возможно, ракеты <...> для нанесения ударов по складам российского топлива и боеприпасов».

Несмотря на то, что некоторые западные партнеры Украины, в частности, ФРГ, утверждают, что поставки ей истребителей исключены, Резников считает, что всему свое время.

«Для меня все, что невозможно сегодня, [станет] возможным завтра», - заявил он.